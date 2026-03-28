Sci di fondo: Graz e Ganz campioni italiani nella 50 km, Pellegrino si ritira e saluta

Davide Graz e Caterina Ganz hanno conquistato a St. Barthelemy (Aosta) il titolo italiano assoluto della 50 chilometri in tecnica classica, prova disputata nel cuore del Gran Finale fortemente voluto da Federico Pellegrino (Fiamme Oro) per vivere insieme a tutto il fondo azzurro la sua ultima giornata da atleta professionista. Il fuoriclasse di Nus che proprio a St. Barhelemy ha mosso i primi passi sugli sci stretti, ha preso a sua volta parte alla gara, salvo fermarsi dopo la prima delle due tornate di 25 chilometri e dedicarsi così alla festa celebrativa. Un duplice terzetto ha caratterizzato le due sfide senior: al maschile Graz (Fiamme Gialle) nel finale ha saputo staccare Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle), a sua volta all'epilogo della carriera, e Paolo Ventura (Esercito), proprio come avvenuto pochi minuti prima nella sfida femminile, con Ganz (Fiamme Gialle) a prevalere su Martina Di Centa (Carabinieri) ed Iris De Martin Pinter (Carabinieri) a cui è andato il titolo under 23 davanti ad Ylvie Folie (Carabinieri) e Virginia Cena (Fiamme Gialle). Oro di categoria che al maschile ha invece premiato Gabriele Matli su Giacomo Petrini (Esercito) e Tommaso Cuc (Under up).