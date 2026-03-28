Sci di fondo: Graz e Ganz campioni italiani nella 50 km, Pellegrino si ritira e saluta

28 Mar 2026 - 16:07
© ansa

© ansa

Davide Graz e Caterina Ganz hanno conquistato a St. Barthelemy (Aosta) il titolo italiano assoluto della 50 chilometri in tecnica classica, prova disputata nel cuore del Gran Finale fortemente voluto da Federico Pellegrino (Fiamme Oro) per vivere insieme a tutto il fondo azzurro la sua ultima giornata da atleta professionista. Il fuoriclasse di Nus che proprio a St. Barhelemy ha mosso i primi passi sugli sci stretti, ha preso a sua volta parte alla gara, salvo fermarsi dopo la prima delle due tornate di 25 chilometri e dedicarsi così alla festa celebrativa. Un duplice terzetto ha caratterizzato le due sfide senior: al maschile Graz (Fiamme Gialle) nel finale ha saputo staccare Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle), a sua volta all'epilogo della carriera, e Paolo Ventura (Esercito), proprio come avvenuto pochi minuti prima nella sfida femminile, con Ganz (Fiamme Gialle) a prevalere su Martina Di Centa (Carabinieri) ed Iris De Martin Pinter (Carabinieri) a cui è andato il titolo under 23 davanti ad Ylvie Folie (Carabinieri) e Virginia Cena (Fiamme Gialle). Oro di categoria che al maschile ha invece premiato Gabriele Matli su Giacomo Petrini (Esercito) e Tommaso Cuc (Under up). 

Distanza dimezzata invece per le categorie Giovani, in una giornata valida anche per la Coppa Italia Rode. Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle) si è imposto tra gli juniores e proprio un'azione del valtellinese dopo una quindicina di chilometri ha contribuito ad accendere la gara, anche dei senior; insieme a lui sul podio under 20 hanno trovato posto Marco Pinzani (Fiamme Gialle) e Luca Ferrari (Fiamme Oro) mentre al femminile il titolo è andato a Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle) su Marie Schwitzer (Carabinieri) e Claire Frutaz (Esercito). Le prove aspiranti (under 18) hanno quindi visto imporsi al maschile Thomas Maestri (Fiamme Oro) su Giacomo Barale (Esercito) e Leonardo Brondello (Sc Valle Stura), con Emma Schwitzer (Carabinieri) a segno nella 15km femminile su Alice Leoni (Fiamme Oro) e Lucia Delfino (Valle Stura).

sci di fondo
federico pellegrino

Ultimi video

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

01:29
Tiger Woods, ancora guai

Tiger Woods, ancora guai

01:55
Sinner in finale a Miami

Sinner in finale a Miami

01:06
DICH SINNER MIAMI POST ZVEREV DICH

Sinner: "Una partita di altissimo livello, il pubblico di Miami mi ha dato tanto"

01:27
MCH SINNER BATTE ZVEREV, FINALISTA A MIAMI MCH

Sinner batte Zverev: in finale a Miami per il Sunshine Double

00:24
DICH SINNER POST TIAFOE PER TG 26/3 DICH

Sinner: "Contento di come ho giocato, bene il servizio"

01:11
Sinner attende Tiafoe

Sinner attende Tiafoe

01:36
Sinner vince ancora

Sinner vince ancora

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

01:15
SRV BOXE LORENZO BERLUSCONI VS KASEMI - KOMBAT FIGHTER SANREMO 2026 22/03

Lorenzo Berlusconi vince ancora a Sanremo: terzo successo di fila nella boxe federale

01:32
5 medaglie mondiali

5 medaglie mondiali

01:58
Volley, i playoff

Volley, i playoff

01:18
Alcaraz fuori a sorpresa

Alcaraz fuori a sorpresa

02:33
DICH FURLANI DALLA POLONIA 22/3 DICH

Furlani: "Argento difficile dopo una nottataccia così, in un lago di vomito"

01:22
DICH IAPICHINO TORUN 22/3 DICH

Iapichino: "Ho fatto una delle mie Larissate...poi ho rimediato""

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

DICH SINNER POST TIAFOE PER TG 26/3 DICH

Sinner: "Contento di come ho giocato, bene il servizio"

MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

MCH SINNER BATTE ZVEREV, FINALISTA A MIAMI MCH

Sinner batte Zverev: in finale a Miami per il Sunshine Double

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:07
Slopestyle, CdM Silvaplana: vincono Ruud e Hofflin, 8° posto per Maria Gasslitter
16:38
Sci, Cdm skicross: Tomasoni e Galli quinti in gara1 a Gallivare
16:12
Tennis, wild card a Montecarlo a Stan Wawrinka e Matteo Berrettini
16:07
Sci di fondo: Graz e Ganz campioni italiani nella 50 km, Pellegrino si ritira e saluta
15:26
Atletica, Zaynab Dosso: "A Roma costretta ad allenarmi su una pista usurata"