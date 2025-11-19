Logo SportMediaset

Milano-Cortina, in Trentino "Visite combinate" in musei tra arte e sport

19 Nov 2025 - 10:10

Prendono il via le 'Visite combinate' alle mostre aderenti al progetto culturale di sistema 'Combinazioni_caratteri sportivi', ideato e promosso dall'assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento come percorso di avvicinamento ai Giochi invernali. Si tratta di originali visite guidate, che i servizi educativi delle realtà culturali coinvolte nel progetto hanno ideato per soddisfare l'interesse di chi vuole andare oltre la superficie e cogliere la trama che collega i saperi. Il ciclo di incontri coinvolge le principali istituzioni museali trentine - Mart, Muse, Mets, Castello del Buonconsiglio, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e Fondazione Museo storico del Trentino - in un dialogo dedicato ai temi dello sport, del lavoro e dei paesaggi d'inverno.

Grazie a professionisti con diversa competenza disciplinare, i visitatori saranno accompagnati nelle sale dei musei, mettendo in sinergia conoscenze e diversi punti di vista, inusuali e inaspettati, cogliendo legami e nessi tra le parti e la complessità del presente. Si parte al Mart che ospita la Fondazione museo storico del Trentino in due date: il 22 e il 29 novembre con le 'Visite combinate' a 'Sport, record e performance' attualmente visitabile a Rovereto. Le mediatrici culturali del museo di arte saranno affiancate dalle mediatrici culturali del museo storico per proporre un approfondimento sull'olimpismo dall'antichità ai giorni nostri. Dalla nascita dei Giochi nell'antica Grecia, alle Olimpiadi moderne e alle Paralimpiadi con i loro valori e simboli, fino alla storia della grafica dei manifesti olimpici, tra progressi tecnologici, oggetti, cimeli e, ovviamente, opere d'arte.

