Milano-Cortina, in Trentino "Visite combinate" in musei tra arte e sport

Grazie a professionisti con diversa competenza disciplinare, i visitatori saranno accompagnati nelle sale dei musei, mettendo in sinergia conoscenze e diversi punti di vista, inusuali e inaspettati, cogliendo legami e nessi tra le parti e la complessità del presente. Si parte al Mart che ospita la Fondazione museo storico del Trentino in due date: il 22 e il 29 novembre con le 'Visite combinate' a 'Sport, record e performance' attualmente visitabile a Rovereto. Le mediatrici culturali del museo di arte saranno affiancate dalle mediatrici culturali del museo storico per proporre un approfondimento sull'olimpismo dall'antichità ai giorni nostri. Dalla nascita dei Giochi nell'antica Grecia, alle Olimpiadi moderne e alle Paralimpiadi con i loro valori e simboli, fino alla storia della grafica dei manifesti olimpici, tra progressi tecnologici, oggetti, cimeli e, ovviamente, opere d'arte.