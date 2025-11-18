Milano-Cortina: mamma Brignone: "Dai medici nessun ok per sciare"

"Nessuna idoneità dai medici per sciare e nessuna dietrologia da parte di Federica". Ninna Quario, ex sciatrice e mamma di Federica Brignone, è intervenuta a 'Tutti convocati' su Radio 24 per chiarire sulle voci di un ritorno della campionessa sugli sci, notizia già smentita dalla Fisi: "Anche Davide (fratello e allenatore dell'azzurra ndr) aveva detto che aspettavamo l'ok dal medico che la vede al J Medical, dal fisioterapista, dal preparatore atletico e poi si va, ma non credo che ci sia stata ancora questo disco verde - sottolinea Quario -. L'idoneità per i raduni e per le gare ovviamente non c'è ancora".