Milano-Cortina: mamma Brignone: "Dai medici nessun ok per sciare"

18 Nov 2025 - 18:00

"Nessuna idoneità dai medici per sciare e nessuna dietrologia da parte di Federica". Ninna Quario, ex sciatrice e mamma di Federica Brignone, è intervenuta a 'Tutti convocati' su Radio 24 per chiarire sulle voci di un ritorno della campionessa sugli sci, notizia già smentita dalla Fisi: "Anche Davide (fratello e allenatore dell'azzurra ndr) aveva detto che aspettavamo l'ok dal medico che la vede al J Medical, dal fisioterapista, dal preparatore atletico e poi si va, ma non credo che ci sia stata ancora questo disco verde - sottolinea Quario -. L'idoneità per i raduni e per le gare ovviamente non c'è ancora".

19:04
Coppa Davis, capitan Ferrer: "Peccato per Alcaraz, rischiava a giocare"
18:00
Milano-Cortina: mamma Brignone: "Dai medici nessun ok per sciare"
17:09
Tennis, Abodi: "Sinner genera passione, è un esempio per tutti"
16:18
Coppa Davis, Cobolli: "Possiamo fare grande percorso"
15:19
Berrettini: "In Davis con un gruppo compatto e fortissimo"