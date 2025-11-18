Coppa Davis, capitan Ferrer: "Peccato per Alcaraz, rischiava a giocare"

"Ovviamente è un peccato per la squadra, ne risentiamo e lo sappiamo, e anche se siamo tristi, accettiamo di non avere con noi Carlos: ieri è stata una giornata dura perché sapevamo che non sarebbe stato con noi, ma la verità è che oggi torno a vedere la luce, perché ho fiducia nel fatto che possiamo fare grandi cose questa settimana". Così il capitano della squadra spagnola della Coppa Davis, David Ferrer, ha commentato il forfait di Carlos Alcaraz per infortunio. "Carlos aveva un problema, che si è aggravato a Torino, e che durante la finale si è fatto risentire: ieri gli è stata fatta una risonanza magnetica e parlando con l'équipe medica si è capito che avrebbe corso un grande rischio" se avesse giocato, ha spiegato Ferrer. A presentarsi senza punte, all'esordio della Coppa Davis, non saranno dunque solo gli azzurri, orfani di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti. Il primo test della Spagna, rimasta con quattro giocatori dopo il forfait di Alcaraz, è la sfida ai quarti contro la Repubblica Ceca, in programma il 20 novembre alle 10. La vincente affronterà in semifinale, sabato, Argentina o Germania. Intanto oggi, a due passi dalla nuova "Super Tennis Arena" di Bologna Fiere, palcoscenico delle sfide di Coppa Davis fino alla prossima domenica, i giocatori spagnoli sono tutti presenti: Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez e Marcel Granollers.