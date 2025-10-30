Nba: Lakers ok senza Doncic e James, bene anche Denver e Boston

Sono quattro le squadre ancora imbattute in questo avvio di stagione e tra queste ci sono i Chicago Bulls, che vincono anche contro i Sacramento Kings per 126-113 grazie ai 27 punti di Matas Buzelis. Sempre ad Est conda vittoria stagionale per i Boston Celtics, che superano nettamente in casa i Cleveland Cavaliers per 125-105 con 30 punti di Jaylen Brown. Comodo successo anche per i Detroit Pistons, che superano 135-116 gli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 30 punti e 10 assist. Vincono, infine, gli Atlanta Hawks per 117-112 sui Brooklyn Nets con 23 punti di Jalen Johnson.