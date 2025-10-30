Nba: Lakers ok senza Doncic e James, bene anche Denver e Boston

Dieci le partite della notte Nba. Senza LeBron James e Luka Doncic, i Los Angeles Lakers superano 116-115 in trasferta i Minnesota Timberwolves grazie ai 28 punti di Austin Reaves. A Minnesota non bastano i 33 punti di Julius Randle. Il solito Nikola Jokic trascina i Denver Nuggets alla vittoria sui New Orleans Pelicans per 122-108, il serbo firma una tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Sempre ad Ovest, un Kevin Durant da 31 punti guida gli Houston Rockets al successo sul campo dei Toronto Raptors per 139-121. Vittoria anche dei Dallas Mavericks contro gli Indiana Pacers per 107-105 con il rookie Cooper Flagg autore di 15 punti e 10 rimbalzi. Di misura il successo dei Portland Trail Blazers per 136-134 sugli Utah Jazz con 27 punti del veterano Jrue Holiday, mentre i Memphis Grizzlies superano al fotofinish per 114-113 i Phoenix Suns con un canestro decisivo di Ja Morant a pochi secondi dal termine. La star di Memphis chiude con 28 punti.
Sono quattro le squadre ancora imbattute in questo avvio di stagione e tra queste ci sono i Chicago Bulls, che vincono anche contro i Sacramento Kings per 126-113 grazie ai 27 punti di Matas Buzelis. Sempre ad Est conda vittoria stagionale per i Boston Celtics, che superano nettamente in casa i Cleveland Cavaliers per 125-105 con 30 punti di Jaylen Brown. Comodo successo anche per i Detroit Pistons, che superano 135-116 gli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 30 punti e 10 assist. Vincono, infine, gli Atlanta Hawks per 117-112 sui Brooklyn Nets con 23 punti di Jalen Johnson.