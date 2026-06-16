Nba, il brasiliano Tiago Splitter nuovo allenatore dei Chicago Bulls

Nell'ultima stagione ha guidato Portland 

16 Giu 2026 - 17:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

I Chicago Bulls hanno ingaggiato il brasiliano Tiago Splitter come allenatore, dopo che l'ex centro NBA ha ricoperto il ruolo di coach ad interim dei Portland Trail Blazers in questa stagione. Splitter, 41 anni, si era unito allo staff di Chauncey Billups a Portland lo scorso giugno. È stato promosso da assistente ad allenatore ad interim quando Billups è stato arrestato a ottobre nell'ambito di un'operazione contro una vasta rete di scommesse clandestine. Splitter ha guidato Portland a un record di 42 vittorie e 40 sconfitte, chiudendo la stagione con l'eliminazione al primo turno dei playoff per mano degli Spurs poi finalisti. Prende il posto di Billy Donovan, che si è dimesso dopo sei stagioni. 

nba
chicago bulls
tiago splitter
portland

Ultimi video

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

04:22
DICH VAVASSORI BOLELLI DICH

Bolelli: "A un certo punto mi è girata la caviglia... e non c'è stato nulla da fare"

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

I più visti di Altri Sport

MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

Ibra e Cardinale alla Casa Bianca: show tra UFC e il compleanno di Trump

INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

L'italiano Aaron Durogati riscrive il record mondiale di hike-and-fly

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:06
Nba, il brasiliano Tiago Splitter nuovo allenatore dei Chicago Bulls
15:57
MotoGp: Alex Marquez sarà a Brno, obiettivo è tornare al Gp della Repubblica Ceca
Sabalenka
15:43
La confessione di Aryna Sabalenka: “Sono andata da uno psichiatra dopo il Roland Garros”
Bellucci
13:17
Atp Halle: Bellucci batte Bublik e va agli ottavi
Lorenzo Musetti Wimbledon
10:45
Lorenzo Musetti ancora in dubbio per Wimbledon: cosa cambierebbe nel ranking ATP