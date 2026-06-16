Nba, il brasiliano Tiago Splitter nuovo allenatore dei Chicago Bulls

I Chicago Bulls hanno ingaggiato il brasiliano Tiago Splitter come allenatore, dopo che l'ex centro NBA ha ricoperto il ruolo di coach ad interim dei Portland Trail Blazers in questa stagione. Splitter, 41 anni, si era unito allo staff di Chauncey Billups a Portland lo scorso giugno. È stato promosso da assistente ad allenatore ad interim quando Billups è stato arrestato a ottobre nell'ambito di un'operazione contro una vasta rete di scommesse clandestine. Splitter ha guidato Portland a un record di 42 vittorie e 40 sconfitte, chiudendo la stagione con l'eliminazione al primo turno dei playoff per mano degli Spurs poi finalisti. Prende il posto di Billy Donovan, che si è dimesso dopo sei stagioni.