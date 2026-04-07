Nba: i Knicks passano ad Atlanta, vittorie per Nuggets e Spurs

New York, guidata da Jalen Brunson, vince in volata ad Atlanta e interrompe la striscia di 13 vittorie casalinghe consecutive degli Hawks. San Antonio perde Victor Wembanyama a metà partita, ma batte comunque nettamente Philadelphia. Ci vogliono invece un'altra rimonta e un altro supplementare a Nikola Jokic e ai Nuggets per avere la meglio su Portland, mentre Cleveland e Orlando vincono senza troppi problemi contro Memphis e Detroit. Di seguito tutti i risultati della notte Nba: Atlanta Hawks-New York Knicks 105-108; Orlando Magic-Detroit Pistons 123-107; San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers 115-102; Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers 126-142; Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 137-132 (OT).