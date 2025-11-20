Nba: Houston sbanca Cleveland, Oklahoma non si ferma più

I Rockets continuano a vincere, resistendo alla rimonta dei Cavs per conquistare il decimo successo nelle ultime undici gare. In vetta alla Western Conference però ci sono sempre i Thunder, vincenti in casa con Sacramento, tallonati dai Nuggets, che passano a New Orleans con l'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic. Toronto vince a Philadelphia e continua il suo momento positivo, mentre New York conquista la prima gara in trasferta della stagione superando Dallas. Miami ha la meglio su Golden State incerottata (10 punti per Simone Fontecchio), Chicago sbanca Portland con un buzzer beater di Nikola Vucevic. Di seguito i risultati Nba della notte: Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 104-114; Indiana Pacers-Charlotte Hornets 127-118; Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-121; Miami Heat-Golden State Warriors 110-96; Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 120-109; New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 118-125; OKC Thunder-Sacramento Kings 113-99; Dallas Mavericks-New York Knicks 111-113; Portland Trail Blazers-Chicago Bulls 121-122.