F1, Leclerc: "Elkann? Uso sue parole come motivazione"

20 Nov 2025 - 13:22

"Le parole di Elkann? Con John ci conosciamo da tanto tempo, i rapporti sono buonissimi e le comunicazioni sono continue. Ci siamo sentiti come dopo ogni GP e ha spiegato quello che era l'intento positivo di quella intervista e del messaggio che voleva mandare". Lo dice il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, da Las Vegas dove si correrà il gp di Formula 1 nel weekend. Il presidente della Rossa aveva detto: "I piloti pensino a concentrarsi a guidare e parlare meno". "Lui ama la Ferrari come me - aggiunge il monegasco - e come quelli che lavorano per il team. Le sue parole le uso come motivazione e non vedo l'ora di essere in pista". 

13:22
F1, Leclerc: "Elkann? Uso sue parole come motivazione"
12:32
Basket, Dinamo perde col Vechta ma va al 2° turno Europe cup
11:47
Ucraina all'Onu: "Mantenere la sospensione degli atleti russi"
11:25
Milano-Cortina, Abodi: "Sorpresi da comitato paralimpico su Russia"
09:50
Buonfiglio: "Nuovo piano operativo sarà condiviso con Governo e Sport e Salute"