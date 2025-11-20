Logo SportMediaset

Basket, Dinamo perde col Vechta ma va al 2° turno Europe cup

20 Nov 2025 - 12:32

Con la qualificazione al secondo turno già in tasca, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari ieri sera ha perso 73-77 sul campo del Rasta Vechta l'ultima partita della prima fase di Europe cup. Una sconfitta indolore per i sassaresi, che hanno fatto a meno del play Buie e della guardia Johnson, schierati fra i 12 ma tenuti precauzionalmente a riposo da coach Mrsic, in vista della partita di domenica a Napoli. Nonostante la sconfitta la Dinamo termina il turno da prima nella classifica del suo girone e nel second turn è stata inserita nel girone N, dove affronterà gli spagnoli di Casademont Saragozza (dove gioca il sassarese Marco Spissu), i greci del Peristeri Betsson, e i turchi dell'Aliaga Petkimspor. Il secondo turno inizierà a dicembre, si concluderà dopo sei settimane di gioco, al termine delle quali le prime due squadre di ciascuno dei quattro gironi accederanno ai quarti di finale. La Dinamo giocherà la prima gara del girone in casa, al PalaSerradimigni, il 10 dicembre, contro Aliaga Petkimspor. Dopo la partita di ieri coach Veljko Mrsic si è limitato a una asciutta analisi della prestazione dei suoi, non priva di critiche: "Complimenti a Vechta per la vittoria. Noi abbiamo fatto una partita senza continuità di gioco, sia in difesa che in attacco. Nelle battute finali siamo migliorati, abbiamo iniziato a fare canestro da lontano ma non c'era il tempo sufficiente per poter vincere". Ora testa a Napoli per confermare i miglioramenti visti domenica scorsa nella vittoria casalinga contro Trento e provare a risalire nella classifica della Serie A. 

