Hamilton: "Elkann? Mi concentro sulla guida anche quando dormo"

"È stato un anno davvero intenso. Credo sia stato l'anno più impegnativo che abbia mai avuto - ha poi aggiunto Hamilton, parlando della sua prima stagione in Ferrari dal circuito di Las Vegas -. Sono stato in fabbrica più di quanto credo di aver mai fatto in qualsiasi altra fabbrica prima". Nell'anno in Rossa, "c'è stato così tanto da fare e così tanto da imparare. È sicuramente dura quando lavoriamo tutti per qualcosa e poi ti arrendi - ha spiegato - È come se stessimo scalando una montagna, poi arrivi al weekend e arretri di qualche passo o dieci. Poi devi risalire e riprovare la volta successiva. So che quando faremo le cose per bene, sarà fantastico, e credo davvero che sia quello che succederà".