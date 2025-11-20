Hamilton: "Elkann? Mi concentro sulla guida anche quando dormo"

"Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo": Lewis Hamilton replica cosi' ai rimproveri di John Elkann, che dopo il Brasile aveva invitato i piloti a "concentrarsi di più sulla guida e parlare meno". "Se è giusto chiedermelo? Non proprio, io ci penso anche quando dormo - la risposta di Hamilton - Semmai, devo concentrarmi sul riuscire a staccare la spina di più". Hamilton, secondo quanto riporta Bbc, ha aggiunto di non aver preso sul personale i commenti di Elkann. "So quali sono le intenzioni di John. Ci sentiamo più volte a settimana. Si tratta di unire la squadra e siamo tutti davvero uniti".
"È stato un anno davvero intenso. Credo sia stato l'anno più impegnativo che abbia mai avuto - ha poi aggiunto Hamilton, parlando della sua prima stagione in Ferrari dal circuito di Las Vegas -. Sono stato in fabbrica più di quanto credo di aver mai fatto in qualsiasi altra fabbrica prima". Nell'anno in Rossa, "c'è stato così tanto da fare e così tanto da imparare. È sicuramente dura quando lavoriamo tutti per qualcosa e poi ti arrendi - ha spiegato - È come se stessimo scalando una montagna, poi arrivi al weekend e arretri di qualche passo o dieci. Poi devi risalire e riprovare la volta successiva. So che quando faremo le cose per bene, sarà fantastico, e credo davvero che sia quello che succederà".