Nba, ex Mvp Russell Westbrook firma per i Sacramento Kings

Russell Westbrook è un nuovo giocatore dei Sacramento Kings. L'agente del giocatore, Jeff Schwartz, ha confermato l'accordo a Espn. Il 36enne Westbrook sta entrando nella sua 18esima stagione Nba. Detiene il record per il maggior numero di triple doppie nella storia del campionato ed è 20° per punti e ottavo per assist. Westbrook ha iniziato la sua carriera con gli Oklahoma City Thunder ed è diventato Mvp del campionato dopo che Kevin Durant è passato ai Golden State Warriors. Da allora ha giocato per diverse squadre. La scorsa stagione, ha registrato una media di 13,3 punti, 4,9 rimbalzi e 6,1 assist con i Denver Nuggets.