F1, Verstappen verso Austin: "Mantenere slancio positivo ultime gare"

16 Ott 2025 - 10:24

"Abbiamo fatto un passo avanti a Singapore; abbiamo disputato una serie di gare molto positive di recente e vogliamo mantenere questo slancio, sperando di poter fare ancora meglio questo fine settimana. Sono tornato in fabbrica questa settimana per prepararmi al simulatore e il team ha lavorato duramente, analizzando i punti in cui possiamo migliorare". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. "Questo circuito si basa sulla ricerca del giusto compromesso tra velocità in rettilineo e deportanza per le curve veloci e ampie, e le buche possono sempre rendere le cose difficili. Austin è una città fantastica e offre ottimo cibo, quindi è sempre un posto divertente in cui gareggiare. È un altro fine settimana Sprint, quindi dovremo metterci subito al passo perché c'è meno tempo per perfezionare le cose, ma sarà una sfida per tutti", ha aggiunto il pilota olandese campione del Mondo in carica.

