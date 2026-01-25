Nba: Doncic brilla a Dallas, Brunson trascina i Knicks

25 Gen 2026 - 10:17

Sei le partite giocate nella notte NBA. Charlotte Hornets vittoriosi sui Washington Wizards 119-115. I New York Knicks s'impongono in trasferta sui Philadephia 76ers. Jalen Brunson non si fa pregare e manda a bersaglio 31 punti. I Cleveland Cavaliers vincono abbastanza agilmente sugli Orlando Magic 105-119 che viaggia sui 36 punti di Donovan Mitchell, mentre dall'altra parte i 27 di Paolo Banchero non aiutano. Colpo dei Chicago Bulls che battono i Boston Celtics per 114-111. Notte di ritorno nella città che non avrebbe mai voluto lasciare per Luka Doncic: i Dallas Mavericks non riescono però a fermare la corsa sua e dei Los Angeles Lakers, che passano per 110-116 con una quasi tripla doppia dello sloveno (33-8-11). Dominio nettissimo dei Miami Heat sugli Utah Jazz: 116-147 il punteggio finale a Salt Lake City, con gli Heat che sfruttano 7 uomini in doppia cifra e Bam Adebayo a 26 punti e 15 rimbalzi. Bella prova di Simone Fontecchio, che in 23'50" prima aiuta a rimbalzo, poi contribuisce a chiudere la partita a favore dei suoi con 14 punti. Per i Jazz tripla doppia di Jusuf Nurkic (17-10-12), ma è tra i pochi lati positivi. 

