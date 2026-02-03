Nba: Clippers travolti in casa dai Sixers, Sengun trascina Houston

03 Feb 2026 - 09:46

I Philadelphia 76ers hanno dominato i Los Angeles Clippers in trasferta (128-113), grazie ad una prestazione stellare di Dominick Barlow. Il centro ha realizzato 26 punti e 16 rimbalzi. Anche Tyrese Maxey ha contribuito, segnando 29 punti e distribuendo sei assist, mentre Joel Embiid ha aggiunto 24 punti. Per Los Angeles, Kawhi Leonard ha guidato tutti i marcatori con 29 punti, ma l'assenza dell'altra stella della franchigia, James Harden, ha pesato. In assenza di Kevin Durant, costretto a fermarsi per un infortunio alla caviglia, Alperen Sengun (39 punti, 16 rimbalzi) è stato il traino della vittoria degli Houston Rockets contro gli Indiana Pacers (118-114). Il centro turco ha dominato entrambe le metà campo. Jabari Smith Jr. e Amen Thompson hanno aggiunto rispettivamente 19 e 16 punti, permettendo a Houston, che ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, di rimanere quarta nella Western Conference. I Minnesota Timberwolves hanno visto la loro striscia di quattro vittorie consecutive interrompersi, battuti 137-128 dai Memphis Grizzlies, due giorni dopo la sconfitta contro gli stessi avversari. Cercando di vendicare quel ko, Memphis, che veniva da sei sconfitte consecutive ed era priva dell'infortunato Ja Morant, si è affidata a Jaren Jackson Jr. (30 punti). Sette giocatori dei Grizzlies hanno chiuso in doppia cifra, con Ty Jerome che ha segnato 19 punti e Jaylen Wells 18. Cam Spencer e Vince Williams hanno aggiunto 16 punti ciascuno. Per i Timberwolves, la guardia All-Star Anthony Edwards ha segnato 39 punti e l'ala Jaden McDaniels ne ha contribuiti con 29. Gli Charlotte Hornets si sono avvicinati ai playoff con una vittoria casalinga per 102-95 sui New Orleans Pelicans. LaMelo Ball ha fatto la differenza con 24 punti, otto rimbalzi e cinque assist. Gli Hornets hanno ora un record di 23 vittorie e 28 sconfitte, solo una posizione dietro Atlanta, che detiene la decima testa di serie nella Eastern Conference. La stella nascente di Charlotte, Kon Knueppel, quarta scelta del draft 2025, ha chiuso con 17 punti, mentre Brandon Miller e Grant Williams hanno segnato 16 punti ciascuno.

