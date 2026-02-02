Mattarella: "Con determinazione chiediamo rispetto della tregua olimpica"

"Chiediamo - con ostinata determinazione - che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi.": così ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d'apertura della 145ma sessione del Cio. "Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca - ha aggiunto Mattarella -. 'Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo' diceva Martin Luther King. Da Milano e Cortina, da Bormio, da Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona, che ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, lo sport - ha concluso - si proporrà come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti".