Atletica: domenica Yeman Crippa alla maratona di Valencia

Terminare la maratona dopo i due ritiri di quest'anno. Superare al meglio la soglia, anche psicologica, del trentesimo chilometro, quando la fatica comincia a mordere. Questo l'obiettivo di Yeman Crippa, impegnato domenica mattina nella sesta maratona in carriera, nella velocissima Valencia Marathon Trinidad Alfonso, dove lo scorso anno Yohanes Chiappinelli gli sfilò il record italiano in 2h05:24.
L'azzurro delle Fiamme Oro cerca nuove consapevolezze nell'appuntamento di domenica con partenza e arrivo nella Città delle Arti e delle Scienze. Dopo un mese e mezzo di allenamento nel suo Trentino, sempre scortato in bici da coach Massimo Pegoretti, Crippa vuole voltare pagina rispetto al doppio DNF di aprile a Londra e di settembre ai Mondiali di Tokyo. Proprio in Spagna ha corso la sua migliore maratona, nel febbraio del 2024 a Siviglia con l'allora primato italiano di 2h06:06. Il contesto di Valencia, il percorso piatto e la concorrenza stellare, possono esaltare il 29enne che in carriera è stato campione europeo dei 10.000 metri e della mezza maratona. Nel parterre dei top runner, spicca la presenza dell'etiope Sisay Lemma, vincitore su queste strade due anni fa con il record del percorso di 2h01:48 (quarto uomo della storia). La principale insidia è il keniano John Korir (2h02:44) re di Boston e l'anno scorso di Chicago. Primati personali inferiori alle due ore e cinque anche per Tesfaye Deriba (Etiopia, 2h04:13), Hillary Kipkoech (Kenya, 2h04:45), Stephen Kissa (Uganda, 2h04:48) e i tedeschi Samuel Fitwi (2h04:56) e Amanal Petros (2h04:58). Stupenda la sfida al femminile tra le ultime due campionesse del mondo, vale a dire l'etiope Amane Beriso (2h14:58 record di Valencia nel 2022) e la keniana Peres Jepchirchir (2h16:16), senza dimenticare l'altra keniana Joyciline Jepkosgei (2h16:24) che in carriera ha vinto a New York e Londra.