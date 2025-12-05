Atletica: domenica Yeman Crippa alla maratona di Valencia

L'azzurro delle Fiamme Oro cerca nuove consapevolezze nell'appuntamento di domenica con partenza e arrivo nella Città delle Arti e delle Scienze. Dopo un mese e mezzo di allenamento nel suo Trentino, sempre scortato in bici da coach Massimo Pegoretti, Crippa vuole voltare pagina rispetto al doppio DNF di aprile a Londra e di settembre ai Mondiali di Tokyo. Proprio in Spagna ha corso la sua migliore maratona, nel febbraio del 2024 a Siviglia con l'allora primato italiano di 2h06:06. Il contesto di Valencia, il percorso piatto e la concorrenza stellare, possono esaltare il 29enne che in carriera è stato campione europeo dei 10.000 metri e della mezza maratona. Nel parterre dei top runner, spicca la presenza dell'etiope Sisay Lemma, vincitore su queste strade due anni fa con il record del percorso di 2h01:48 (quarto uomo della storia). La principale insidia è il keniano John Korir (2h02:44) re di Boston e l'anno scorso di Chicago. Primati personali inferiori alle due ore e cinque anche per Tesfaye Deriba (Etiopia, 2h04:13), Hillary Kipkoech (Kenya, 2h04:45), Stephen Kissa (Uganda, 2h04:48) e i tedeschi Samuel Fitwi (2h04:56) e Amanal Petros (2h04:58). Stupenda la sfida al femminile tra le ultime due campionesse del mondo, vale a dire l'etiope Amane Beriso (2h14:58 record di Valencia nel 2022) e la keniana Peres Jepchirchir (2h16:16), senza dimenticare l'altra keniana Joyciline Jepkosgei (2h16:24) che in carriera ha vinto a New York e Londra.