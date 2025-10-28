Logo SportMediaset

Nba: al via revisione delle politiche contro il gioco d'azzardo

28 Ott 2025 - 08:08

Secondo una nota della Nba, inviata alle squadre in seguito allo scandalo sulle scommesse, la lega professionistica di basket nordamericana sta rivedendo le proprie politiche sui "rischi gravi" del gioco d'azzardo. La nota, ottenuta e rivelata da Espn, giunge quattro giorni dopo che gli agenti dell'Fbi hanno arrestato, tra gli altri, la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier, e l'allenatore di Portland, Chauncey Billups, nell'ambito di un'indagine sulle scommesse sportive. Entrambi sono stati messi in congedo amministrativo dalla Nba: i due hanno negato qualsiasi illecito tramite avvocati. Secondo quanto riportato da Espn, la Lega ha affermato nel promemoria di aver iniziato a "rivedere le proprie politiche in materia di segnalazione degli infortuni, formazione e istruzione di tutto il personale Nba e misure di sicurezza per i giocatori Nba". "Dato che le scommesse sportive occupano ormai una parte così significativa dell'attuale panorama sportivo, è necessario fare tutto il possibile per garantire che giocatori, allenatori e altro personale Nba siano pienamente consapevoli dei terribili rischi che il gioco d'azzardo può imporre alla loro carriera e al loro sostentamento; che le nostre regole sulla divulgazione degli infortuni siano appropriate; e che i giocatori siano protetti dalle molestie degli scommettitori". La revisione esaminerà il modo in cui l'intelligenza artificiale e altri strumenti possono aiutare a rilevare attività improprie. "Stiamo anche esplorando modi per migliorare i nostri programmi di monitoraggio dell'integrità interna ed esterna esistenti per utilizzare meglio l'intelligenza artificiale e altri strumenti per sintetizzare tutti i dati disponibili provenienti da operatori di scommesse, social media e altre fonti per identificare le attività di scommessa preoccupanti", ha affermato la Nba. Rozier è stato accusato di aver organizzato una truffa durante una partita del marzo 2023, quando giocava per gli Charlotte Hornets. Un atto d'accusa dice che ha detto a un amico che sarebbe uscito presto nel corso della partita contro New Orleans: le informazioni sarebbero state poi vendute ai giocatori d'azzardo. Un numero insolito di scommesse è stato quindi piazzato sui numeri statistici di Rozier scommettendo su dati al di sotto dei suoi livelli soliti. Rozier è poi uscito dal campo dopo poco più di nove minuti per un infortunio al piede.

