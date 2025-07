Comincia con tanti sorrisi per la squadra italiana, l'edizione 2025 della Hopman Cup, in scena a Bari. Nel primo match, Lucia Bronzetti (n. 64) ha portato gli azzurri avanti per 1-0 sulla Croazia battendo col punteggio di 6-3, 4-6, 10-1 al super tie-break Donna Vekic. Tra poco, sul Centrale ci sarà il match singolare maschile, in cui Flavio Cobolli (n.19) se la vedrà con Duje Ajdukovic (n. 177) con la possibilità di chiudere i conti prima ancora del doppio misto decisivo.