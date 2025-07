Musetti: "Sono come una Ferrari: difficile da guidare"

In un'intervista rilasciata prima dell'esordio all'ATP di Toronto, Lorenzo Musetti ha parlato così del suo tennis, facendo un paragone particolare. L'auto dei sogni dell'azzurro è la Ferrari 458, con la quale vede delle somiglianze: "(Ride) Beh, è difficile da guidare, senza dubbio. La Ferrari è difficile da guidare, e anch’io sono difficile da “guidare” (sorride). Il mio tennis a volte è complicato, ho tante variazioni e spesso scegliere quella giusta non è semplice. Mi trovo in situazioni dove devo decidere e, come nella guida, non è mai facile fare la scelta migliore. Mi piacciono le auto, certo, ma non sono l’unico giocatore! La Ferrari, ovviamente, è il marchio automobilistico più famoso al mondo, quindi mi ricorda le mie origini ed è un bel paragone. Spero di essere una Ferrari anche qui a Toronto (ride)", le parole riportate da Ubi Tennis.