Mountain bike: uno sguardo all’edizione 2025 della HERO UCI Marathon World Cup

L’interesse per la HERO UCI Marathon World Cup da parte di un ampio pubblico fatto di atleti pro e master, aziende e organizzatori, addetti ai lavori e semplici curiosi, lo si è toccato con mano non solo lungo i tracciati delle cinque competizioni, ma se n’è avuto un concreto riscontro anche, e soprattutto, attraverso i canali di comunicazione: dalle emittenti televisive ai siti web, dalla più tradizionale carta stampata alle piattaforme social, l’audience del circuito è cresciuto durante tutta la stagione, grazie alla narrazione dei protagonisti. E i numeri parlano da soli: le immagini delle gare su reti televisive e i racconti sui magazine nonché le piattaforme social hanno avuto un’audience pari a oltre 100 milioni di contatti in più di 100 nazioni per coinvolgere coloro che non hanno voluto perdersi nemmeno un momento di questi mesi spettacolari.