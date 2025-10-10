Abodi e Onorato all'inaugurazione di "Tennis&Friends"

Logo SportMediaset
10 Ott 2025 - 19:17
© Getty Images

© Getty Images

Inaugurata questa mattina al Foro Italico la 15ma edizione di Tennis&Friends con al centro sport e prevenzione. Presenti, tra i tanti ospiti, il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato. "Lo sport è fattore di benessere e non è solo movimento, ma beneficio fisico e psicologico e oggi ce lo dice anche la Costituzione - le parole del ministro -. Noi siamo molto orientati alla cultura della prevenzione e i check up sono uno di questi strumenti". Poi le parole dell'assessore: "Tennis and Friends è un appuntamento a cui teniamo molto perché dal 2011 ha permesso a oltre 300 mila persone di eseguire check-up gratuiti. Un numero importante che vogliamo far crescere ancora con tante iniziative, a partire dal progetto con le scuole pubbliche di Roma Capitale. Anche quest'anno abbiamo collaborato per organizzare il contest tra gli istituti, arrivando a coinvolgere 10 mila studenti che faranno progetti sul tema della prevenzione, dello sport e della salute. I ragazzi vanno coinvolti di più e vanno stimolati a riflettere sull'importanza di tutelare la loro salute fin da piccoli. La prevenzione deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi". 

