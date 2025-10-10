Ciclismo, Megan Jastrab dal 2026 sarà una nuova freccia per UAE Team ADQ

L’americana Megan Jastrab, 23 anni, ha firmato un contratto biennale con UAE Team ADQ a partire dalla stagione 2026.



Originaria di Apple Valley, California, negli Stati Uniti, durante la stagione vive a Sittard, nei Paesi Bassi, è un’atleta veloce e completa che alterna attività su strada e su pista. Si era fatta conoscere agli occhi del mondo nel 2019 da junior, vincendo il Campionato del Mondo su strada ad Harrogate. Poi il passaggio al professionismo e fino a questa stagione ha vestito la maglia del Team Picnic PostNL.



In carriera ha ottenuto una medaglia di bronzo olimpica nell’Inseguimento a squadre a Tokyo 2020, una vittoria al Tour de Gatineau in Canada nel 2023, nella stessa stagione un secondo posto alla Gent-Wevelgem e quest’anno è salita per tre volte sul podio, due tappe e un terzo posto in Classifica Generale al Simac Ladies Tour.



Il ciclismo e la bicicletta sono stati qualcosa di naturale nella sua vita. “Da che ho memoria, ho sempre amato stare all'aria aperta e provare tutti gli sport possibili – ci racconta Megan Jastrab –. Ho sempre usato la bici, così come i rollerblade, i monopattini, le moto da cross, gli sci e tutto ciò che mi desse un senso di velocità "libera". Nel 2013, io e mio fratello abbiamo convinto i nostri genitori a lasciarci unire a nostro padre in una delle sue uscite in bici del sabato con il gruppo locale. Ci è voluto circa un anno prima che mi innamorassi davvero di questo sport, ma poi ne sono rimasta affascinata. Adoro le sfide e le opportunità che il ciclismo offre”.



E la nuova opportunità si chiama UAE Team ADQ. “Apprezzo molto il modo in cui l'UAE Team ADQ si muove nelle gare. Ho discusso con il mio manager riguardo ai team che mi interessavano di più, e l'UAE Team ADQ era in cima alla mia lista. Fin dal mio primo colloquio con la dirigenza, ho sentito di essere apprezzata come ciclista e che c’era una grande volontà di aiutarmi a continuare a crescere all'interno della squadra”, confida l’americana.



Una nuova esperienza e un passo importante per la sua carriera. “È un passo molto emozionante per me. Sono rimasta con la stessa squadra fin dal mio passaggio dalla categoria junior e in questi anni sono maturata e ho imparato molto. Ora non vedo l'ora di continuare il mio percorso di crescita in un ambiente nuovo”, conferma Jastrab.



Megan Jastrab ci parla delle sue gare preferite: “Mi piacciono le gare tattiche che richiedono la massima concentrazione. Sono naturalmente attratta dalle classiche, che sono le mie gare preferite. Mi piacciono anche le brevi corse a tappe come il Tour of Britain e il Tour of Scandinavia, dove i percorsi sono simili a quelli delle classiche, ma inseriti in un formato di cinque giorni”.



Nuova stagione, nuova squadra con quali obiettivi? “Dopo aver trascorso cinque anni con la mia attuale squadra – racconta la 23 enne californiana –, la mia priorità sarà imparare come funziona tutto all'interno della nuova squadra per garantire una transizione fluida. Personalmente, voglio continuare i progressi fatti in questa stagione, sia in termini di forma fisica che di risultati in gara. Gli ultimi anni hanno portato con sé molte battute d'arresto, quindi, il mio obiettivo è avere una stagione più costante e vedere quali progressi possa avere in futuro”.



Dal 2026 Megan Jastrab vestirà la maglia di UAE Team ADQ con una missione. “Voglio vedere che tipo di ciclista posso diventare nei prossimi anni. Non sono una sprinter pura o una scalatrice, ma posso affrontare un'ampia varietà di terreni. Vorrei capire come usare le mie qualità per vincere le gare, che si tratti di concentrarmi maggiormente sui miei punti di forza per specializzarmi o di migliorare i miei punti deboli per essere più completa. Il mio obiettivo principale è continuare a crescere”, conclude Jastrab.



Melissa Moncada, Presidente di UAE Team ADQ, ha detto: “Diamo il benvenuto a Megan Jastrab nel nostro team. È una ragazza ancora giovane, ma già con un’ampia esperienza nel ciclismo di alto livello. Ha un profilo completo e credo che possa essere un innesto davvero importante per il nostro team che aumenterà la competitività della nostra squadra in alcuni tipi di gare. Non vedo l’ora di vederla all’opera con la nostra maglia”.