Milano-Cortina, Varnier: "Sorprende che età di chi compra biglietti è bassa"

"Nei prossimi mesi gireremo per tutta Italia con la torcia, un simbolo di comunicazione e di valore che coinvolgerà oltre 10mila persone tra atleti e non. L'obiettivo è portare Milano-Cortina in tutti gli angoli del Paese. L'età media di chi compra il biglietto è sorprendentemente bassa. È un segnale importante: vuol dire che i Giochi stanno coinvolgendo tutte le fasce di età". Lo ha detto Andrea Varnier, ceo di Fondazione Milano-Cortina 2026, intervenendo a 'I nostri Giochi', panel dell'ottava edizione del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.