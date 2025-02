Motorsport, nel Lecchese una serata dedicata a Dakar e Africa Eco Race

La sfida al deserto con le quattro e le due ruote è sato il filo conduttore della serata motoristica organizzata dal Panathlon Club Lecco del presidente Andrea Mauri nella cornice dell’Agriturismo “Trote Blu” di Cortenova del panathleta Adriano Airoldi.

Una serata decisamente nutrita di ospiti a cavallo fra presente e passato delle leggendarie competizioni africane ed oggi saudite in condizioni talvolta proibitive e massacranti per uomini e mezzi.

Ma veniamo agli ospiti. A cominciare dall’accoppiata lecchese Antonio “Toni” ed Eufrasio Anghileri reduci dal successo alla “Dakar” in Arabia Saudita a bordo della loro Nissan Patrol nella categoria Classi H3. Proseguendo poi con Francesco Montanari pilota ufficiale Aprilia reduce dalla “Africa Eco Race”, il veterano Lorenzo Lorenzelli con Riccardo Valsecchi del Fast Team di Calolziocorte e Quirino Tironi ad della valsassinese Vent.

A condurre la serata, dopo i saluti del presidente Mauri, il giornalista sportivo esperto di motori Oscar Malugani. A rompere il ghiaccio sono stati “Toni” (65 anni) ed Eufrasio Anghileri (28 anni), padre e figlio, che hanno vissuto un’esperienza bellissima dopo aver partecipato in passato alla Dakar in moto: papà “Toni” nel 1990 con la Gilera ed Eufrasio con la Honda nel 2023.

Aneddoti, sofferenza, gioia e vittoria nei loro racconti in una “Dakar” dove non contava la velocità pura ma la “regolarità” che presuppone un impegno ancor più probante.