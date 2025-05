Superbike: round Italia, Bulega a Cremona vince anche Superpole race

La domenica del Round Acerbis d'Italia valido per il Campionato del Mondo Superbike inizia nel modo migliore per Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) che al Cremona Circuit vince anche la Tissot Superpole Race battendo Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e il compagno di box Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati). Per Bulega si tratta della 12/a vittoria con Ducati nel WorldSBK, tante quante quelle ottenute da Scott Redding (MGM BONOVO Racing) e appena un in meno di quelle centrate da Giancarlo Falappa e Frankie Chili. Bulega scatta benissimo dalla pole position mentre dalla terza casella Razgatlioglu si porta al secondo posto: il turco regge il passo dell'emiliano per alcuni giri ma poi Bulega allunga e va a prendersi la sua sesta vittoria in 11 gare. Razgatlioglu arriva secondo con quattro secondi e mezzo su Bautista. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) approfitta di una brutta partenza dalla seconda casella da parte di Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) che viene passato dallo stesso Bautista e Razgatlioglu. Altro quinto posto come in Gara 1 per Xavi Vierge (Honda HRC) che si mette alle spalle Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) chiude settimo davanti ad Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), autore di un bel duello con Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che taglia il traguardo in nona posizione. Iker Lecuona (Honda HRC) è caduto al nono giro in curva 2.