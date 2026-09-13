Moto2, GP Misano: Gonzalez mostra la "manita" e scappa, Arbolino quinto in rimonta

13 Set 2026 - 13:00
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Quinta vittoria stagionale in Moto2 per Manuel Gonzalez, che a Misano ha raccolto 25 punti pesanti nella corsa per il titolo. Lo spagnolo ha vinto davanti all'olandese Collin Veijer e al belga Barry Baltus, terzo nonostante una long lap penalty quando era in lotta per la vittoria. Solo sesto il primo degli inseguitori di Gonzalez, Izan Guevara, che scivola così a -47,5 punti. Peggio è andata al poleman Senna Agius, costretto al ritiro per un incidente, che ha coinvolto anche Daniel Holgado e Angel Piqueras, quest'ultimo protagonista di un'entrata esagerata. Una bella botta soprattutto per Agius e Holgado, che perdono terreno nella generale, soprattutto nella lotta per il secondo posto.

Bella la prova di Tony Arbolino, che si è piazzato quinto in rimonta alle spalle di Ivan Ortola. Settimo Celestino Vietti, mentre Luca Lunetta è caduto al secondo giro.

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