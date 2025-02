Motori: Aci Team Italia, prima volta al Rally Day Two Castles per Bernini e Trentin

"Sarà sicuramente una gara dura ed impegnativa - racconta Bernini - dove dovremo stare molto attenti a non commettere errori. Una gara tutta nuova per noi dove ci giochiamo la vittoria del Challenge. L'obiettivo come sempre sarà quello che di macinare più chilometri ed esperienza, ma ci auguriamo anche di ottenere il miglior risultato positivo". Esordio importante anche per Giovanni Trentin. Sarà la prima uscita ufficiale nel 2025 per il pilota di Montebelluna sulla Skoda Fabia RS Rally2, gestita da Delta Rally, con il numero #4 sulla fiancata con i colori di ACI Team Italia, insieme a MT Racing e Movisport. Navigato per l'occasione dal Campione Italiano Pietro Elia Ometto, Giovanni alla gara croata prenderà confidenza con la vettura della casa boema, con la quale affronterà la stagione 2025 nel FIA World Rally Championship nella categoria WRC2 e nel Campionato Italiano Rally Terra. Per il trevigiano questa sarà la seconda partecipazione alla gara croata dopo quella dello scorso anno su una Ford Fiesta Rally4. "Finalmente si torna in gara - racconta Trentin - e non vedo l'ora di provare la nuova Fabia RS di Delta Rally. Avrò al mio fianco un navigatore che non ha bisogno di alcuna presentazione e la sua esperienza mi permetterà di imparare al meglio una vettura che conosco poco. Sarà un 2025 impegnativo e non posso che ringraziare per questo ACI Team Italia, MT Racing, Movisport, Delta Rally, tutti i partners e la mia famiglia. Mondiale ed italiano terra, sembra ancora un sogno ma farò di tutto per meritarmi quest'occasione che non capita tutti i giorni". Una sola giornata di gara effettiva, quella di Domenica 23 Febbraio, per disputare poco più di cinquantacinque chilometri cronometrati, tutti su fondo sterrato, ad iniziare da 'Lim - Dvigrad' (5,64 km), passando poi a 'Dvigrad - Barat' (8,05 km), a 'Barat - Dvigrad' (8,19 km) ed a 'Dvigrad - Lim' (5,66 km) che concluderà un quartetto da ripetere per due passaggi.