Motomondiale: Gp Germania in calendario fino al 2031, siglato accordo di 5 anni

La MotoGp correrà in Germania fino al 2031. A confermarlo un nuovo accordo quinquennale: il Sachsenring resterà in calendario e proverà a stabilire nuovi record di pubblico come evento sportivo più grande del Paese tedesco, con un'affluenza di oltre 250mila appassionati. "Questa è la patria delle corse - il commento di Michael Kretschmer, primo ministro della Sassonia - Sosteniamo il Sachsenring perché vogliamo supportare la regione della Sassonia sud-occidentale e amiamo gli sport motoristici. È fantastico sapere che potremo assistere al Gran Premio della Germania, qui al Sachsenring, almeno fino al 2031. Abbiamo una lunga tradizione di corse in questa regione. E nel 2027 festeggeremo il nostro centenario al Sachsenring. Il nuovo record di presenze registrato nel fine settimana appena concluso ha dimostrato ancora una volta quanto è grande la nostra passione. Conferma inoltre il fascino di questa importante gara, nonché del Sachsenring, ben oltre i confini della Sassonia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a garantire il futuro del Gran Premio, aiutando a promuovere e rafforzare le corse in Germania".