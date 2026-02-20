MotoGP, via libera dei medici: Martin può girare a Buriram

Jorge Martín è stato valutato dalla delegazione medica del Motomondiale, ricevendo l'idoneità fisica. Lo rende noto l'Aprilia. L'ex campione del mondo potrà quindi scendere in pista a Buriram (Thailandia), dove domani e domenica si svolgeranno gli ultimi test ufficiali della MotoGp prima dell'inizio del Mondiale. Sarà l'occasione per svolgere prove, comparazioni e valutazioni in vista dell'appuntamento inaugurale della stagione, sempre a Buriram, nel fine settimana seguente.