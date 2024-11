MOTOGP: UN ALTRO ANNO INSIEME A KTM PER PEDROSA

Red Bull Ktm Factory Racing annuncia la firma di un nuovo accordo annuale con Dani Pedrosa per garantirsi anche nel 2025 il suo contributo nello sviluppo sul quale è impegnato il marchio austriaco. Il rapporto fra lo spagnolo e KTM è iniziato nel 2019, sulla scia del ritiro dalle competizioni a tempo pieno del numero 26, passato così a lavorare sulla RC16. Quattro successivamente le sue apparizioni come wildcard, parallele all'attività di test rider e alla sempre più significativa influenza nello sviluppo tecnico del prototipo schierato in MotoGP. Grazie all'accordo, il 39enne iberico proseguirà nel fornire la sua visione nell'ambito dei programmi di test previsti. Il Red Bull KTM Factory Racing è diretto verso ulteriori passi avanti in MotoGP™, nel 2025 e 2026. "È un piacere proseguire per un altro anno il nostro viaggio insieme", le parole di Pedrosa.