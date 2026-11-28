"E' stata una grande giornata - ha detto Mocellini -. Fin dall'inizio avevamo grandi sensazioni. Abbiamo affrontato la giornata nel migliore dei modi, fin dalle qualifiche. I nostri materiali erano, come si è visto, i migliori in pista. E la gara è andata al meglio. Sono contento e spero di vivere altre giornate come questa. Sognavo un risultato del genere e, dopo un'estate senza infortuni, è arrivato".