Torna sul podio, per la terza volta in carriera, Simone Mocellini e lo fa nella sprint a tecnica classica di apertura della stagione a Ruka. Ottima la gara del 28enne, portacolori delle Fiamme Gialle, che si mette alle spalle anni di grandi difficoltà fisiche e torna dove gli spetta nelle classifiche internazionali. La finale è al cardiopalma, con quattro norvegesi a fare l'andatura e i soli Mocellini e Chappaz a cercare di contrastarli. Poi, prima della discesa verso il traguardo, Valnes ed Heggen si scontrano e si autoeliminano. Un attimo di smarrimento e poi Mocellini parte a tutta verso l'arrivo, alle spalle di Vike e Klaebo, ma davanti a Chappaz. Nessuno può più fermarlo e il terzo posto è suo.
"E' stata una grande giornata - ha detto Mocellini -. Fin dall'inizio avevamo grandi sensazioni. Abbiamo affrontato la giornata nel migliore dei modi, fin dalle qualifiche. I nostri materiali erano, come si è visto, i migliori in pista. E la gara è andata al meglio. Sono contento e spero di vivere altre giornate come questa. Sognavo un risultato del genere e, dopo un'estate senza infortuni, è arrivato".