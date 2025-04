MotoGP, Morbidelli: "Giornata positiva, moto forte in tutta la pista"

"È stata una giornata molto positiva, senza intoppi, che era quello che speravamo. Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro migliorando la moto da questa mattina a oggi pomeriggio, sia in termini di passo gara sia per la velocità con gomme nuove". Così Franco Morbidelli commenta il suo venerdi al Gran Premio di Spagna della MotoGP, sul circuito di Jerez. "Siamo forte quasi in tutta la pista, ma ancora ci manca qualcosa nel primo settore, quindi dobbiamo guardare i dati. Sono contento e fiducioso per domani, fare un buon giro sarà fondamentale, ci sarà molto traffico e la pista è molto stretta, ma l'obiettivo è la prima fila", ha aggiunto.