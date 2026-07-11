MotoGP, Martin: "Forza Bez, tornerai più forte di prima"

"Forza Marco, voglio mandargli molta forza, so cosa vuol dire. Sono sicuro che tornerà sempre più forte da questo periodo brutto". Così il pilota dell'Aprilia, Jorge Martin, leader del mondiale e compagno di squadra di Marco Bezzecchi, infortunatosi oggi in qualifica nel Gp di Germania. "Un weekend davvero tosto e difficile, non abbiamo mai trovato un setup che mi aiuti a essere efficace. Non riesco a fare percorrenza a centro curva: sono sempre teso, poco fluido, non competitivo", ha aggiunto a Sky facendo riferimento alla gara sprint di oggi.