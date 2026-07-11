Ginnastica: doppietta azzurra in Cdm di ritmica, a Milano argento Raffaeli e Dragas bronzo

Doppietta italiana alla World Cup di Ginnastica Ritmica, manifestazione in scena all'Unipol Forum di Milano. La campionessa azzurra Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'argento nell'all-around della tappa conclusiva del circuito internazionale di Coppa del Mondo. Il bronzo di Parigi 2024, con il totale di 113.050 punti sui quattro attrezzi, ha chiuso alle spalle soltanto della campionessa olimpica, la tedesca Darja Varfolomeev, vincitrice anche dell'intero circuito 2026. Sul podio, poi, a completare la doppietta tricolore, anche l'altra individualista della Nazionale Tara Dragas, medaglia di bronzo a quota 112.700. Le due agenti ginnaste torneranno protagoniste domani, nella giornata conclusiva della competizione, per disputare le finali di specialità per attrezzo.