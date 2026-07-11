Tour de France, Merlier: "Non pensavo di farcela, è stata una fatica enorme"

"Ho dovuto lottare per la mia posizione in continuazione, fino all'ultimo minuto. Ero un po' bloccato, ho rischiato di cadere e per un attimo ho pensato che la mia giornata fosse finita. Ho fatto un ultimo tentativo per recuperare su quelli che mi avevano aperto la strada, e a 250 metri dal traguardo avevo una velocità tale che valeva la pena sprintare fino all'ultimo. Poi, negli ultimi 50 metri, ho sentito di non poterne più. Ma immagino che, con il traguardo in vista, io possa dare più di chiunque altro. Con questo caldo, è stata una fatica davvero enorme". Così il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), vincitore in volata della ottava tappa del Tour de France, la Perigueux-Bergerac di 180,4 km, dopo aver ottenuto il successo anche venerdì scorso. "Se vinci una gara, è più facile vincerne un'altra. Sono felice di aver ottenuto due vittorie consecutive. Il mio Tour de France è già un successo", ha aggiunto.