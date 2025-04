MotoGP, Martin: "Finire la gara sarebbe come una vittoria"

"Ho una gran voglia di tornare in pista e sono contento di poter almeno provare a correre in Qatar". Cosi' Jorge Martin commenta l'ok medico al suo ritorno in pista per il Gp del Qatar. "L'obiettivo - dice il pilota spagnolo - sarà quello di prendere un po' di confidenza con la RS-GP25 e iniziare a girare qualche giro. Non so come sarà la mia forma fisica, sicuramente non al 100%. Cercheremo di fare del nostro meglio e di migliorare gradualmente. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire la gara, ma se ci riusciremo sarà una vittoria perché vorrà dire che sto iniziando a recuperare". "Dobbiamo fare un passo alla volta - conclude Martin - per cercare di tornare il prima possibile alla normalità"