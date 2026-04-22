MotoGP, Marquez: "Sfruttato al massimo la pausa per recuperare"

22 Apr 2026 - 11:36

"Una pausa di tre settimane che ho sfruttato al massimo per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione e il primo Gran Premio di casa alle porte". Parola di Marc Marquez che in vista del Gp di Spagna a Jerez affila le armi per riavvicinarsi alle Aprilia. "Sono contento, Jerez è una pista che mi piace, storica, completa e dove ci saranno tanti tifosi. L'anno scorso vincere qui la SPRINT è stato speciale, un'emozione unica. Non vedo l'ora di tornare al lavoro anche in vista del test di lunedì". Sensazioni positive in vista del ritorno in pista della MotoGP anche per l'altro pilota ufficiale della Ducati, Francesco Bagnaia: "Jerez è una pista che mi piace molto. Una delle classiche del calendario: tecnica, veloce e completa. Ho tanti bei ricordi qui, anche dalla Moto3 e Moto2: podi, piazzamenti e le tre vittorie in MotoGP. Non vedo l'ora di tornare in pista e respirare la passione dei tanti tifosi e appassionati delle due ruote che vengono sempre a trovarci qui in Andalucia".

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