MotoGp, Marquez: "Per ora avversario per Mondiale è mio fratello Alex"

"Al momento l'avversario è mio fratello, è quello più vicino in campionato. Non è finita per Pecco Bagnaia né per Alex, il campionato è davvero lungo". Così Marc Marquez nel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio del Mugello della MotoGp. "Ci saranno gare consecutive in questo periodo e possono succedere tante cose, ci sono molti punti in palio. Per me il modo migliore, in un circuito in cui fatico, è essere vicino al loro", ha aggiunto il campione spagnolo.