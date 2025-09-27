Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

MotoGp, Marc Marquez campione se... tutte le combinazioni per la nona sinfonia

27 Set 2025 - 19:05
© Getty Images

© Getty Images

Marc Marquez ha il primo match point per vincere il Mondiale 2025. Nella domenica di Motegi sono diverse le combinazioni per vincere il nono titolo matematicamente: la più "semplice" è arrivare 1° o 2°, o comunque davanti al fratello Alex. Lo spagnolo della Ducati potrebbe vincere l'ennesimo titolo iridato anche qualora non dovesse conquistare punti, ma in quel caso suo fratello non dovrebbe fare meglio del 10° posto. 

Ecco tutte le combinazioni: 
Arriva 1° o 2°, a prescindere dal risultato di Alex;
Finisce davanti ad Alex;
Non conquista punti e Alex non fa meglio di 10°.
Oppure...
Alex 9°, Marc 15°;
Alex 8°, Marc 14°;
Alex 7°, Marc 13°;
Alex 6°, Marc 12°;
Alex 5°, Marc 11°;
Alex 4°, Marc 9°;
Alex 3°, Marc 6°;
Alex 2°, Marc 3°.

Scusate il ritardo: solo a Motegi la foto ufficiale, per colpa di Martin

1 di 9
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:07
Basket, Supercoppa italiana: Trento ko 75-88, Brescia in finale
19:35
Golf, Ryder cup: l'Europa allunga sugli Usa
19:23
Mondiali paralimpici nuoto: l'Italia è campione del Mondo
19:05
MotoGp, Marc Marquez campione se... tutte le combinazioni per la nona sinfonia
18:54
Mondiali ciclismo, ora della rivincita per Pogacar: "Percorso ok"