MotoGp, Marc Marquez campione se... tutte le combinazioni per la nona sinfonia

Marc Marquez ha il primo match point per vincere il Mondiale 2025. Nella domenica di Motegi sono diverse le combinazioni per vincere il nono titolo matematicamente: la più "semplice" è arrivare 1° o 2°, o comunque davanti al fratello Alex. Lo spagnolo della Ducati potrebbe vincere l'ennesimo titolo iridato anche qualora non dovesse conquistare punti, ma in quel caso suo fratello non dovrebbe fare meglio del 10° posto.