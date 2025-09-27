MotoGp, Marc Marquez campione se... tutte le combinazioni per la nona sinfonia

Scusate il ritardo: solo a Motegi la foto ufficiale, per colpa di Martin
© IPA
© IPA
© Getty Images
Marc Marquez ha il primo match point per vincere il Mondiale 2025. Nella domenica di Motegi sono diverse le combinazioni per vincere il nono titolo matematicamente: la più "semplice" è arrivare 1° o 2°, o comunque davanti al fratello Alex. Lo spagnolo della Ducati potrebbe vincere l'ennesimo titolo iridato anche qualora non dovesse conquistare punti, ma in quel caso suo fratello non dovrebbe fare meglio del 10° posto.
Ecco tutte le combinazioni:
Arriva 1° o 2°, a prescindere dal risultato di Alex;
Finisce davanti ad Alex;
Non conquista punti e Alex non fa meglio di 10°.
Oppure...
Alex 9°, Marc 15°;
Alex 8°, Marc 14°;
Alex 7°, Marc 13°;
Alex 6°, Marc 12°;
Alex 5°, Marc 11°;
Alex 4°, Marc 9°;
Alex 3°, Marc 6°;
Alex 2°, Marc 3°.
© IPA
© IPA
Commenti (0)