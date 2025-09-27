Mondiali paralimpici nuoto: l'Italia è campione del Mondo

L'onda azzurra ha vinto! 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi. Con 46 medaglie complessive l'Italia vince per la quarta volta il Campionato del Mondo appena concluso all'OCBC Aquatic Centre di Singapore. I 31 azzurri hanno scritto un capolavoro superando potenze come gli Stati Uniti e la Cina. Questo successo è stato reso possibile anzitutto dagli atleti, dalle società, dagli allenatori e dallo staff tecnico nazionale composto dal ct Roberto Bonanni, e da: Gloria Benedetti, Francesco Bonanni, Francesco Piccinini, Marcello Rigamonti. Le gare. Inizio adrenalinico per l'Italia in questo ultimo giorno di gare all'OCBC Aquatic Centre di Singapore. Emozione alle stelle nella finale dei 100 stile libero S7 dove l'azzurro Federico Bicelli (GS Fiamme Azzurre/Pol Bresciana no frontiere) intasca uno splendido argento in una gara davvero combattuta. Il bresciano, ha saputo affrontare con grinta e determinazione la vasca di ritorno fino a toccare la piastra per secondo a 1'00"80 siglando anche il nuovo primato italiano. Davanti a lui solo il potente ucraino, Andrii Trusov che chiude a 59"90 ritoccando il record dei Campionati già in suo possesso (Manchester 1'00"09). Il bronzo va ad Aleksei Ganiuk (NPA) con 1'03"67.