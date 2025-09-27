Golf, Ryder cup: l'Europa allunga sugli Usa

La corsa del Team Europa alla quinta vittoria in trasferta nella Ryder Cup si è rafforzata al termine di un'altra sessione dominante di foursome, con un vantaggio di 8½-3½. Con un vantaggio di tre punti a Bethpage Black, la squadra di Luke Donald ha vinto tre delle quattro partite per il secondo giorno consecutivo nel formato di tiro alternato, in un clima ostile. È la prima volta dal 1979, anno in cui è iniziata una nuova era nella Ryder Cup con l'ingresso di giocatori provenienti dall'Europa continentale, che una squadra ospite vince le prime tre sessioni. Mentre Cameron Young, giocando nel suo stato d'origine, ha fatto squadra con Bryson DeChambeau per conquistare l'unico punto dei padroni di casa con una vittoria per 4&2 su Matt Fitzpatrick e Ludvig Åberg, per il resto è stata un'altra prestazione ricca di birdie per l'Europa. Rory McIlroy e Tommy Fleetwood hanno battuto Harris English e Collin Morikawa 3&2, mentre Jon Rahm e Tyrrell Hatton hanno superato Xander Schauffele e Patrick Cantlay con lo stesso margine, mentre entrambe le coppie hanno esteso i loro record di vittorie. L'ultima partita della giornata è stata decisiva, con Viktor Hovland e Robert MacIntyre che hanno ottenuto una vittoria combattuta per 1 UP contro Russell Henley e Scottie Scheffler, che ha perso tutte e tre le partite giocate.