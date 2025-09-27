Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, Ryder cup: l'Europa allunga sugli Usa

27 Set 2025 - 19:35

La corsa del Team Europa alla quinta vittoria in trasferta nella Ryder Cup si è rafforzata al termine di un'altra sessione dominante di foursome, con un vantaggio di 8½-3½. Con un vantaggio di tre punti a Bethpage Black, la squadra di Luke Donald ha vinto tre delle quattro partite per il secondo giorno consecutivo nel formato di tiro alternato, in un clima ostile. È la prima volta dal 1979, anno in cui è iniziata una nuova era nella Ryder Cup con l'ingresso di giocatori provenienti dall'Europa continentale, che una squadra ospite vince le prime tre sessioni. Mentre Cameron Young, giocando nel suo stato d'origine, ha fatto squadra con Bryson DeChambeau per conquistare l'unico punto dei padroni di casa con una vittoria per 4&2 su Matt Fitzpatrick e Ludvig Åberg, per il resto è stata un'altra prestazione ricca di birdie per l'Europa. Rory McIlroy e Tommy Fleetwood hanno battuto Harris English e Collin Morikawa 3&2, mentre Jon Rahm e Tyrrell Hatton hanno superato Xander Schauffele e Patrick Cantlay con lo stesso margine, mentre entrambe le coppie hanno esteso i loro record di vittorie. L'ultima partita della giornata è stata decisiva, con Viktor Hovland e Robert MacIntyre che hanno ottenuto una vittoria combattuta per 1 UP contro Russell Henley e Scottie Scheffler, che ha perso tutte e tre le partite giocate. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:07
Basket, Supercoppa italiana: Trento ko 75-88, Brescia in finale
19:35
Golf, Ryder cup: l'Europa allunga sugli Usa
19:23
Mondiali paralimpici nuoto: l'Italia è campione del Mondo
19:05
MotoGp, Marc Marquez campione se... tutte le combinazioni per la nona sinfonia
18:54
Mondiali ciclismo, ora della rivincita per Pogacar: "Percorso ok"