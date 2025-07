MotoGp: Gp Rep.Ceca, pole Bagnaia davanti a Marquez

Pecco Bagnaia ha conquistato la pole del Gp della Repubblica Ceca. Il pilota della Ducati ufficiale con il temo di 1'52"303 ha preceduto il compagno di team Marc Marquez che si ferma a 219 ma che cade quando stava andando a segnare il nuovo record. In prima fila anche Fabio Quartararo (Yamaha)a 305 millesimi. Quarto Fabio Bezzecchi, a seguire Mir, sesto Raul Fernandez. Per Bagnaia si tratta della 25ma pole in carriera: "E' bello, sono molto contento. In difficoltà riuscire a dare una pole al team è molto bello. Sul passo gara non sono riuscito oggi più di tanto. Vedremo per la gara", ha detto Bagnaia a Sky Sport.