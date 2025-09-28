MotoGP, Ducati in festa a Borgo Panigale: il Museo apre gratis

Anche a Borgo Panigale arriva la festa di Ducati per la conquista del titolo iridato di Marc Marquez nel gran premio del Giappone, 17/o appuntamento del motomondiale. Sui social il Museo Ducati spiega di voler festeggiare una "giornata speciale" aprendo le porte gratuitamente per tutto il giorno (fino alle 18). "Con la vittoria di Marc Márquez, celebriamo una tradizione che continua: per il quarto anno consecutivo un pilota Ducati è Campione del Mondo MotoGP". Al museo i fan troveranno anche un backdrop dedicato dove lasciare una dedica e scattare una foto ricordo. Per un periodo limitato si potrà ammirare anche una replica della Desmosedici GP25.
