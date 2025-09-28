Logo SportMediaset
Canottaggio: l'Italia chiude i Mondiali con argento nell'otto misto

28 Set 2025 - 12:00
© Federcanottaggio

© Federcanottaggio

A Shanghai, dove oggi era in corso l'ultima giornata dei Mondiali Assoluti di canottaggio, l'otto misto dell'Italia conquista la medaglia d'argento. Al traguardo Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, sono preceduti all'arrivo soltanto della Romania dopo aver tenuto dietro corazzate del calibro di Nuova Zelanda, Stati Uniti, Olanda e Germania. Chiusura con il tempo finale di 5'39"58, a 5"12 dai rumeni. In questa specialità, introdotta nel 2025 da World Rowing all'interno del programma dei Mondiali, l'Italia mette in mostra grande carattere e affiatamento. Panizza e Gentili lasciano così Shanghai con due medaglie, dopo aver conquistato giovedì l'oro nel quattro di coppia maschile insieme a Luca Chiumento e Luca Rambaldi. (Segue) azn 281102 Set 2025

"Una medaglia d'argento davvero inaspettata, sicuramente meno attesa rispetto a quella vinta nel quattro di coppia e ottenuta contro colossi dell'ammiraglia - sono parole di Giacomo Gentili - Dopo la batteria abbiamo capito che potevamo fare bene e poi in finale ci siamo molto divertiti. Ringrazio il DT Antonio Colamonici per averci trasmesso le giuste qualità mentali per affrontare la gara". "E' stata una bellissima gara, io e Giacomo ci siamo ottimamente integrati nella vogata di punta dopo il titolo mondiale nel quattro di coppia - afferma Andrea Panizza - Sono felice di avere condiviso questa esperienza con Elisa, la sorella del nostro Filippo Mondelli, che anche oggi abbiamo sentito con noi anche attraverso la presenza della sua bandiera in premiazione". "Abbiamo effettuato una partenza forte come in batteria, siamo scesi sul nostro passo e assunto un'ottima velocità, dando fondo negli ultimi 500 metri a tutte le nostre energie - racconta Elisa Mondelli - E' stato bellissimo, direi una sensazione speciale, poter affrontare questa gara del Mondiale insieme a Giacomo e Andrea, amici e compagni di barca di mio fratello Filippo in occasione della vittoria ai Mondiali di Plovdiv e di altri eventi in cui l'Italia ha brillato". Oltre all'argento nell'otto misto, l'Italia ben figura anche nel doppio misto con il quarto posto di Alice Gnatta e Niels Torre a soli 7 centesimi dalla Svizzera medaglia di bronzo. Il doppio PR3 mix di Elisa Corda e Luca Conti chiude al nono posto.

