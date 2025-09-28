Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, Ryder Cup: il Team Europa fa il record e ipoteca il trofeo

28 Set 2025 - 12:39

Team Europa straordinario e con un record storico nella seconda giornata della 45ª edizione della Ryder Cup. Infatti i continentali sono in vantaggio per 11,5 a 4,5 (parziale giornaliero di 6-2) alla vigilia dei dodici singoli finali, punteggio che, a partire dal 1979, è un primato dopo i quattro turni di doppio. In precedenza c'erano stati due 11-5, uno in favore degli europei (2004) e uno per il Team Usa (2021). Inoltre Tommy Fleetwood è stato in primo a vincere tutti e quattro i doppi nelle sfide in terra americana. Aveva comunque già compiuto la stessa impresa a Parigi nel 2018 insieme a Francesco Molinari, che poi realizzò la cinquina record imponendosi anche nel singolo, che lui invece perse. Ora ha l'occasione per entrare nel guinness. La squadra capitanata dall'inglese Luke Donald, con vice capitani i due azzurri Edoardo e Francesco Molinari, il danese Thomas Bjorn, lo spagnolo José Maria Olazabal e lo svedese Alex Noren, è ora a soli 2,5 punti dal mantenere il trofeo conquistato a Roma nel 2023, perché le bastano 14 punti, ossia il pareggio, in quanto detentrice. In sostanza saranno sufficienti due vittorie e un pari nei dodici match conclusivi per raggiungere l'obiettivo. Sul percorso del Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale (New York), le due sessioni di foursome e fourball si sono concluse con gli identici parziali di 3-1 a testimonianza di un dominio indiscusso, con grandi meriti da una parte e altrettanti demeriti dall'altra. Oltre a Fleetwood, nel Team Europe ci sono altri quattro atleti imbattuti: Rory McIlroy, grande trascinatore (tre vittorie e un pari), Tyrrell Hatton (3 punti su 3 incontri), Justin Rose (2 su 2) e Shane Lowry (1,5 su 2), ma è stato ottimo anche il contributo di Jon Rahm (3 successi su 4 match). Nella formazione americana diretta da Keegan Bradley, coadiuvato dai vice capitani Jim Furyk, Kevin Kisner, Webb Simpson, Brandt Snedeker e Gary Woodland, i migliori al momento sono Xander Schauffele e Cameron Young, entrambi con 2 punti su 3 gare seguiti dal tenace Patrick Cantlay (1,5 su 4), mentre hanno deluso i più attesi, Scottie Scheffler, numero uno mondiale, con quattro sconfitte, e Bryson DeChambeau, che ha raccolto un punto in quattro partite.

Nei foursome Donald ha riproposto le quattro coppie del turno precedente e Bradley ne ha confermate tre, ma il risultato parziale favorevole per 3-1 è stato identico al giorno precedente. McIlroy/Fleetwood e Rahm/Hatton, insieme anche alla Ryder Cup di Roma, hanno fatto cammino quasi identico prendendo vantaggio rispettivamente alla terza e alla prima buca e costringendo a un continuo e infruttuoso inseguimento English/Morikawa e Schauffele/Cantlay, coppie entrambe sconfitte per 3&2. Si sono riscattati MacIntyre/Hovland, superando di misura Scheffler/Henley, che in un acceso finale hanno potuto mantenere l'1 up anche con il contributo di un errore di Scheffler sull'ultima buca, mentre Fitzpatrick/Aberg hanno ceduto nettamente a DeChambeau/Young (4&2). Nei fourball ancora un Donald conservatore che ha rinnovato la fiducia a McIlroy/Lowry (2 up su Thomas/Young), a Fleetwood/Rose (3/2 su Scheffler/DeChambeau) e a Rahm/Straka che però, dopo essere stati in vantaggio a lungo si sono fatti superare nelle ultime due buche dalle prodezze di JJ Spaun, che ha giocato con Schauffele. Molto bello il match tra Hatton/Fitzpatrick e Burns/Cantlay, ricco di colpi spettacolari con vittoria di misura (1 up) dei primi, i quali hanno segnato il punto per arrivare all'11,5 del primato.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:26
MotoGP, Ducati in festa a Borgo Panigale: il Museo apre gratis
12:39
Golf, Ryder Cup: il Team Europa fa il record e ipoteca il trofeo
12:03
Tennis, Atp Tokyo: Alcaraz batte Nakashima in due set e conquista la semifinale contro Ruud
12:00
Canottaggio: l'Italia chiude i Mondiali con argento nell'otto misto
11:48
Tennis, Wta Pechino: Paolini batte Kenin e va agli ottavi