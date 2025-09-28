Golf, Ryder Cup: il Team Europa fa il record e ipoteca il trofeo

Team Europa straordinario e con un record storico nella seconda giornata della 45ª edizione della Ryder Cup. Infatti i continentali sono in vantaggio per 11,5 a 4,5 (parziale giornaliero di 6-2) alla vigilia dei dodici singoli finali, punteggio che, a partire dal 1979, è un primato dopo i quattro turni di doppio. In precedenza c'erano stati due 11-5, uno in favore degli europei (2004) e uno per il Team Usa (2021). Inoltre Tommy Fleetwood è stato in primo a vincere tutti e quattro i doppi nelle sfide in terra americana. Aveva comunque già compiuto la stessa impresa a Parigi nel 2018 insieme a Francesco Molinari, che poi realizzò la cinquina record imponendosi anche nel singolo, che lui invece perse. Ora ha l'occasione per entrare nel guinness. La squadra capitanata dall'inglese Luke Donald, con vice capitani i due azzurri Edoardo e Francesco Molinari, il danese Thomas Bjorn, lo spagnolo José Maria Olazabal e lo svedese Alex Noren, è ora a soli 2,5 punti dal mantenere il trofeo conquistato a Roma nel 2023, perché le bastano 14 punti, ossia il pareggio, in quanto detentrice. In sostanza saranno sufficienti due vittorie e un pari nei dodici match conclusivi per raggiungere l'obiettivo. Sul percorso del Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale (New York), le due sessioni di foursome e fourball si sono concluse con gli identici parziali di 3-1 a testimonianza di un dominio indiscusso, con grandi meriti da una parte e altrettanti demeriti dall'altra. Oltre a Fleetwood, nel Team Europe ci sono altri quattro atleti imbattuti: Rory McIlroy, grande trascinatore (tre vittorie e un pari), Tyrrell Hatton (3 punti su 3 incontri), Justin Rose (2 su 2) e Shane Lowry (1,5 su 2), ma è stato ottimo anche il contributo di Jon Rahm (3 successi su 4 match). Nella formazione americana diretta da Keegan Bradley, coadiuvato dai vice capitani Jim Furyk, Kevin Kisner, Webb Simpson, Brandt Snedeker e Gary Woodland, i migliori al momento sono Xander Schauffele e Cameron Young, entrambi con 2 punti su 3 gare seguiti dal tenace Patrick Cantlay (1,5 su 4), mentre hanno deluso i più attesi, Scottie Scheffler, numero uno mondiale, con quattro sconfitte, e Bryson DeChambeau, che ha raccolto un punto in quattro partite.