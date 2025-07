MotoGP, Dall'Igna: "Numeri parlano per Marquez, Bagnaia chiude suo miglior weekend"

"Marc Marquez ha centrato la quinta doppietta consecutiva. C'è poco da dire, i suoi numeri parlano da soli. Pecco Bagnaia, invece, è andato forte fino alla fine e speravo davvero che potesse salire sul podio. Anche per quello che era successo ieri. Confidavo in una soddisfazione maggiore per lui, se lo meritava". Così Gigi Dall'Igna, dg della Ducati Corse, dopo il GP della Repubblica Ceca.