MotoGp, Bulega al posto di Marquez in Portogallo: "Contento e teso per il debutto"

05 Nov 2025 - 13:09
© Getty Images

© Getty Images

Il Ducati Lenovo Team è in partenza per l'Autódromo Internacional do Algarve che ospita la 21esima gara della stagione. In Portogallo si correre stabilmente dal 2020 e sono due i successi firmati Ducati: nel 2023 primo sigillo per Pecco Bagnaia e nel 2024 vittoria di Jorge Martin. Sarà una settimana di prime volte con Nicolò Bulega, vice-Campione del Mondo World SBK con Aruba.it Racing-Ducati, che sostituirà Marc Márquez per gli ultimi due GP del 2025 e debutterà proprio a Portimao nella Premier Class. Nicolò, che ha provato per la prima volta la Desmosedici GP lo scorso giovedì in un test a Jerez de la Frontera - si legge in una nota - coronerà questo importante traguardo la 100esima gara della sua carriera nel Campionato del Mondo di Motociclismo. "Sono contento e allo stesso tempo un po' teso per questo debutto. Voglio godermi il momento ma anche fare un bel lavoro con tutta la squadra. Non ho aspettative a livello di risultati, voglio iniziare a prendere fiducia sulla Desmosedici GP. Consideriamo anche che gireremo su un tracciamo molto particolare e impegnativo come quello di Portimao", ha detto Bulega. 

