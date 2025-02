"Bilancio positivo, ho trovato delle buone sensazioni, sto conoscendo meglio la moto, abbiamo riprovato cose a Sepang, ci manca ancora oggi pomeriggio per provare tutte le cose in programma, domani ci prepareremo sul weekend di gara". Così il pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, nel corso dei test di MotoGp, a Buriram, in Thailandia.