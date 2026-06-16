MotoGP, Bezzecchi: "A Brno per cancellare l'Ungheria"

16 Giu 2026 - 10:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo la sfortunata gara in Ungheria, Marco Bezzecchi punta su Brno per tornare a difendere la sua leadership nella classifica della MotoGP. "Sono molto contento di andare a Brno. É una pista fantastica dove guidare la RS-GP26 ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po’ per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene", ha detto il pilota dell'Aprilia.

Ultimi video

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

04:22
DICH VAVASSORI BOLELLI DICH

Bolelli: "A un certo punto mi è girata la caviglia... e non c'è stato nulla da fare"

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

I più visti di Altri Sport

MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

Ibra e Cardinale alla Casa Bianca: show tra UFC e il compleanno di Trump

L'italiano Aaron Durogati riscrive il record mondiale di hike-and-fly

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Lorenzo Musetti Wimbledon
10:45
Lorenzo Musetti ancora in dubbio per Wimbledon: cosa cambierebbe nel ranking ATP
10:13
MotoGP, Bezzecchi: "A Brno per cancellare l'Ungheria"
18:44
Tennis, Cobolli stecca alla prima sull'erba: subito ko ad Halle contro Tiafoe
17:52
Basket, Banchi assente: Ramondino guida gli azzurri verso i Mondiali
14:10
Rugby, Bigi annuncia il ritiro:  "Un onore aver guidato la Nazionale"