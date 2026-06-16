MotoGP, Bezzecchi: "A Brno per cancellare l'Ungheria"

Dopo la sfortunata gara in Ungheria, Marco Bezzecchi punta su Brno per tornare a difendere la sua leadership nella classifica della MotoGP. "Sono molto contento di andare a Brno. É una pista fantastica dove guidare la RS-GP26 ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po’ per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene", ha detto il pilota dell'Aprilia.